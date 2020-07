22 luglio 2020 a

Oroscopo del Corriere di giovedì 23 luglio 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Cosa dicono le stelle per questi tre segni zodiacali.

ARIETE

Se non riuscite a fare un favore a qualcuno non è la fine del mondo. Se non rispondete "sì" ad ogni invito non significa che non siete dei buoni amici.

LEONE

È importante prendere in considerazione seriamente tutto ciò che riguarda la propria salute. Oggi, in particolare, dovreste bere molta acqua.

SAGITTARIO

Oggi potrebbe sembrare un giorno "tutto lavoro e niente divertimento". Ma disciplina e routine non sono la vostra combinazione preferita.