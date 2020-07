20 luglio 2020 a

Oroscopo del Corriere di martedì 21 luglio 2020: Cancro, Scorpione e Pesci

CANCRO

È un giorno fantastico, in cui scoprirai che il tuo approccio gioviale ad ogni situazione è proprio quello che... ti ha ordinato il medico. Benefici immensi.

SCORPIONE

È ora che tu esca dal letargo. Scrollati di dosso la malinconia e torna sotto i riflettori. È il giorno giusto per giocare di nuovo con gli altri e divertirsi.

PESCI

Le cose dovrebbero andare molto bene, quindi non esitate davanti a nulla e cogliete l'occasione per brillare il più possibile e far sentire la vostra voce.