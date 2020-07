20 luglio 2020 a

Oroscopo del Corriere di martedì 21 luglio 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Cosa dicono le stelle per questi tre segni zodiacali.

ARIETE

Oggi potreste attenervi all'aspetto pratico delle cose piuttosto che a quello emozionale. Concentratevi sul lavoro e sulla normale routine.

LEONE

Scoprirai che il tuo acuto senso della disciplina tornerà utile oggi, quando affronterai il lavoro con incredibile entusiasmo. I tuoi obiettivi sono vicini.

SAGITTARIO

Metti da parte la frivolezza, questo è un momento importante per prepararsi al futuro. Non fare un altri passi se non sei su un terreno solido.