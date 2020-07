18 luglio 2020 a

Oroscopo del Corriere di domenica 19 luglio 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Ecco cosa prevedono le stelle per la giornata per questi tre segni zodiacali.

ARIETE

Giornata nervosa. Potreste essere coinvolti in qualche polemica accesa a causa di vecchie questioni familiari. Cercate di mantenere il controllo però...

LEONE

Grazie a Giove, sarete portati ad intraprendere il percorso corretto per far innamorare qualcuno, solo apparentemente disinteressato a voi.

SAGITTARIO

Avete tutte le risorse per poter analizzare attentamente le situazioni poco vantaggiose della vostra vita e cercare di cambiarle in meglio.