Oroscopo del Corriere di venerdì 17 luglio 2020: Cancro, Scorpione e Pesci.

CANCRO

Individuate tutte le cose che fate meglio e che magari altri non notano. Potete aumentare la vostra autostima anche solo tessendo le vostre lodi.

SCORPIONE

La congiunzione astrale di oggi moltiplica il vostro affetto per il partner, per i bambini, persino per gli animali domestici: sarà un giorno pieno d’amore.

PESCI

Oggi le stelle vi faranno sentire dei veri supereroi. Ci sono segnali forti che alimentano le vostre aspettative e la costante ascesa verso l'alto.