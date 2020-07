13 luglio 2020 a

Oroscopo del Corriere di martedì 14 luglio 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Ecco cosa dicono le stelle per questa giornata.

TORO

Tutto funziona armoniosamente con una calda sensazione di benessere ad accompagnarvi nel corso di tutta la giornata. Spassatevela!

VERGINE

Prendere maggiormente in considerazione il vostro organismo e fate più attenzione a come lo nutriamo. Il nostro corpo è come un figlio.

CAPRICORNO

Subentra un’atmosfera di armonia che vi dà finalmente una sensazione di pace. È il momento di frequentare persone che la pensano come voi.