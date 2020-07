11 luglio 2020 a

Oroscopo del Corriere di lunedì 13 luglio 2020: Ariete, Leone e Sagittario.

ARIETE

Avete la determinazione e la perseveranza per avere successo in qualsiasi situazione. Non permettete alle vostre paure interiori di dominarvi.

LEONE

Trovare un vero equilibrio tra i vari elementi della vita non è mai facile. Spirito, corpo e intelletto hanno bisogno di essere sempre “nutriti”.

SAGITTARIO

Potreste iniziare a sentire una vocina nel cervello che vi dice: "Basta! Facciamolo e facciamolo ora!". Se vi fa sentire meglio, ascoltatela.