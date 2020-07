10 luglio 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di domenica 12 luglio 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario.

GEMELLI

È probabile che la tensione sorga in diversi ambiti della tua vita, che tu sia troppo sognatore o troppo concreto: magari serve l’opposto.

BILANCIA

Il vostro lato artistico cercherà in tutti i modi di emergere oggi. Forse dovreste considerare la possibilità di un’esperienza creativa.

ACQUARIO

Non sorprendetevi se l'energia della giornata vi lascia confusi e non stressatevi per prendere decisioni difficili: tocca a tutti fare delle scelte.