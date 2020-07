10 luglio 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di sabato 11 luglio 2020: Cancro, Scorpione e Pesci,

CANCRO

Adempierete ai vostri impegni con lentezza e in maniera svogliata. Inoltre, una massiccia dose di stress metterà alla prova la vostra pazienza.

Oroscopo del Corriere di sabato 11 luglio 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario

SCORPIONE

Ci sarà un notevole dispendio di energie per far fronte a tutti i vostri piani e il caldo in questo periodo non giova troppo. Attenzione a non strafare.

PESCI

Il vostro orgoglio e il vostro modo di fare potrebbero contribuire ad alimentare qualche invidia in ambito lavorativo o di qualcuno vicino a voi.