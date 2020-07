10 luglio 2020 a

Oroscopo del Corriere di sabato 11 luglio 2020: Toro, Vergine e Capricorno.

TORO

Spesso la fretta è cattiva consigliera! Se avete la sensazione di aver tralasciato qualcosa, tornate indietro e verificate che sia tutto in regola.

VERGINE

Ottimo momento per mettere alla prova le vostre abilità e cimentarvi in qualche buona opportunità professionale che vi si presenterà.

CAPRICORNO

Il nervosismo della giornata potrebbe portarvi a dispute familiari o in generale a malintesi. Non siete dell'umore adatto per relazionarvi agli altri.