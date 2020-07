09 luglio 2020 a

Oroscopo del Corriere di venerdì 10 luglio 2020: Toro, Vergine e Sagittario

TORO

La Luna, Nettuno e Giove sono dalla vostra parte! Ciò vi agevolerà probabilmente nell'instaurare nuove relazioni e mantenere validi contatti.

VERGINE

La Luna e Nettuno non giocano a vostro favore: probabili effetti collaterali di un'allergia dovuta a polvere, acari o addirittura soci in affari...

SAGITTARIO

Sembra che l'attesa di qualcosa non vi dia pace in queste ore e di sicuro non contribuisce alla vostra serenità acuendo la tendenza all’indecisione.