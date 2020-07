09 luglio 2020 a

Oroscopo del Corriere di venerdì 10 luglio 2020: Ariete, Leone e Sagittario.

ARIETE

Giornata tutto sommato tranquilla: più che all'azione, sarete portati alla meditazione. Trascorrerete buona parte del tempo a pianificare progetti.

LEONE

Avvertite un bisogno profondo di confidarvi. Sentite l'innegabile esigenza di liberarvi da un segreto che portate dentro di voi da un po’.

SAGITTARIO

Sembra che l'attesa di qualcosa non vi dia pace in queste ore e di sicuro non contribuisce alla vostra serenità acuendo la tendenza all’indecisione.