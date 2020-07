08 luglio 2020 a

Oroscopo del Corriere di giovedì 9 luglio 2020: Cancro, Scorpione e Pesci.

CANCRO

I problemi di oggi potrebbero diventare più pesanti di quello che ti aspetti. Cerca di trovare il lato divertente della situazione per quanto possibile.

SCORPIONE

Andare avanti è la frase chiave di oggi. Dovreste sentirvi molto ottimisti ed entusiasti riguardo agli obiettivi che vi siete recentemente prefissati.

PESCI

Oggi potreste non sentirvi particolarmente forti: in effetti, alcune persone intorno a voi potrebbero cercare in tutti i modi di farvi sentire incompetenti.