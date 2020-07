07 luglio 2020 a

Oroscopo del Corriere di mercoledì 8 luglio 2020: Cancro, Scorpione e Pesci.

CANCRO Siete un po’ apatici dopo una discussione sul lavoro. Capita, ma l’importante è non lasciarsi prendere dallo sconforto.

SCORPIONE È arrivato il momento del cambiamento che da tanto tempo state sperando. Raccogliete il coraggio senza guardarvi indietro.

PESCI Non vi si può più sopportare in ufficio con quel caratteraccio: provate a capire cosa c’è che non va e cambiare il vostro atteggiamento.