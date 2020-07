07 luglio 2020 a

Oroscopo del Corriere di mercoledì 8 luglio 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario

GEMELLI Per rinfrancare lo spirito non c’è nulla di meglio di un po’ di relax in famiglia. Cogliete l’occasione per un incontro che rimandate da molto.

Oroscopo del Corriere di mercoledì 8 luglio 2020: Cancro, Scorpione e Pesci

BILANCIA Per voi lavoro e obiettivi coincidono, ma a volte la vita fa capire che la carriera non è tutto: provate a rifletterci un po’ su.

ACQUARIO In poco tempo la vostra vita è cambiata in meglio: dopo tanti sacrifici è il momento di essere felici e godersi il meritato successo.