Oroscopo del Corriere di martedì 7 luglio 2020. Toro, Vergine e Capricorno.

TORO

Avete voglia di intraprendere nuove esperienze. Ma fate attenzione a non alterare i ritmi quotidiani, molto importanti per il benessere personale.

VERGINE

Momento caotico in ambito sentimentale. Buone probabilità di far centro in campo finanziario: potrete consentirvi alcune spese relative a viaggi.

CAPRICORNO

L'andamento giornaliero si divide tra senso del dovere e senso... dell'ozio. Vorreste concedervi svago e divertimento, ma gli impegni sono tanti.