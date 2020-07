05 luglio 2020 a

Oroscopo del Corriere di lunedì 6 luglio 2020: Toro, Vergine e Capricorno.

TORO

Chi si accontenta non sempre gode, ma a volte sembra che non abbiate imparato la lezione. Non dovete far altro che iniziare a scuotervi.

VERGINE

Avete un alleato potente, Giove, e in più arrivano segnali positivi anche dal passaggio della Luna in Capricorno. Meglio di così non potreste sperare.

CAPRICORNO

Lasciate stare i voli pindarici oggi, meglio tenere i piedi per terra. Se riuscirete a mettere da parte i sogni irrealizzabili, otterete grandi risultati.