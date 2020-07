01 luglio 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di giovedì 2 luglio 2020: Cancro, Scorpione e Pesci.

CANCRO

La vostra calma sarà messa alla prova: cercate di non cadere nelle trappole che trovate. Dovreste cercare di dimostrare che sapete essere riflessivi.

SCORPIONE

La giornata promette molto bene. L'energia planetaria vi incoraggia a pensare al vostro futuro. Non abbiate paura di fare grandi progetti.

PESCI

Dovresti prendere più decisioni in maniera autonoma. Non lasciare che gli altri abbiano così tanto controllo sulla tua vita: finirete per odiare tutti.