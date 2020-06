30 giugno 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di mercoledì primo luglio 2020: Cancro, Scorpione e Pesci.

CANCRO

Giornata all'attacco per molti di voi. I single avranno campo libero, anche tramite social: a volte li disprezzate, saranno un alleato...

Oroscopo del Corriere di mercoledì primo luglio 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario

SCORPIONE

È il momento di chiudere progetti avviati e lasciati in sospeso. Non cedete alla tentazione di fermarvi per trovare una concentrazione sopita...

PESCI

Sarete capaci di inventarvi idee per svolgere in modo proficuo i vostri compiti. I superiori apprezzeranno il vostro spirito d'adattamento.