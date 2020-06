30 giugno 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di mercoledì primo luglio 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario.

GEMELLI

Buone notizie per le coppie di vecchia durata. Oggi sarete avvolti da un acceso desiderio reciproco, che ultimamente sta crescendo.

Oroscopo del Corriere di mercoledì primo luglio 2020: Cancro, Scorpione e Pesci

BILANCIA

Le stelle sono fortunate, c'è determinazione. Approfittatene. Giornata positiva per chi lavora in team perché saprà trascinare i colleghi.

ACQUARIO

Grazie a una trovata geniale, riuscirete a sistemare una situazione barcollante da tempo. Sono in arrivo proposte valide ed allettanti.