Oroscopo martedì 30 giugno 2020: le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta oggi, martedì 30 giugno 2020, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Nel lavoro impiegate nel modo migliore il vostro tempo e le vostre carte. In amore procedete con passo spedito.

Toro - Nel lavoro impegnatevi per cambiare certe situazioni che vi danneggiano. In amore scegliete sempre la strada più difficile.

Gemelli - Oggi dovrete ricorrere a tutta la buona volontà per andare avanti con il lavoro. Il battito del vostro cuore comincia ad accelerare.

Cancro - Se avete nel cassetto qualche buon progetto di lavoro è il momento di tirarlo fuori. In amore rischiate di prendere un abbaglio.

Leone - La riuscita professionale non è in forse, ma tutto dipende da quanto siete disposti ad impegnarvi. Amori facili ed effimeri.

Vergine - Non è proprio il momento giusto per prendere iniziative di lavoro disinvolte. In amore cambiate tattica.

Bilancia - Occorre pazientare e stare calmi perchè la professione in questo momento è in fase di stallo. Cuore ballerino.

Scorpione - Un progetto di lavoro per il quale avete sacrificato l'amore sta andando finalmente in porto. Gli amici vi tengono allegri.

Oroscopo del Corriere di martedì 30 giugno 2020: Toro, Vergine e Capricorno

Sagittario - Sforzatevi di tirare fuori tutte le vostre risorse positive dopo un periodo lavorativo caotico. Tira e molla in amore: vale la pena continuare?

Capricorno - Non perdete il controllo dei nervi nel lavoro: presto le cose si aggiusteranno. La situazione sentimentale non vi soddisfa molto.

Acquario - Non è proprio il caso di sprecare energie e tempo prezioso nel lavoro: concentratevi su un solo obiettivo. Un amore a corrente alternata.

Oroscopo del Corriere di martedì 30 giugno 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario

Pesci - Ottimo inizio per un'attività che vi dava parecchi pensieri. In amore siete alla vigilia di forti emozioni.

(Fonte LaPresse)