Oroscopo del Corriere di martedì 30 giugno 2020: Ariete, Leone e Sagittario.

ARIETE

Avete la capacità di capire a fondo cosa provano gli altri: è grazie a questa vostra dote che riuscirete ad ottenere un risultato professionale importante.

LEONE

Gli atti di protesta non vanno sempre bene, soprattutto quando non si è nella posizione per ribellarsi: fate attenzione a non esagerare.

SAGITTARIO

Chiudersi in se stessi non va bene, dedicarsi a se stessi sì: oggi dovrete essere bravi a capire la differenza, isolarvi dal mondo non vi gioverà.