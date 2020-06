Oroscopo di oggi lunedì 29 giugno 2020, le previsioni dei segni zodiacali

29 giugno 2020 a

Cosa ci aspetta oggi, lunedì 29 giugno 2020, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Si presenterà un'ottima occasione per rilanciare nella vostra professione, ma ci vuole anche un po' di prudenza. In amore nulla è scontato.

Toro - Nel lavoro un po' di ottimismo può solo migliorare le cose: sforzatevi di pensare positivo.

Oroscopo del Corriere di lunedì 29 giugno 2020: Ariete, Leone e Sagittario

In amore i compromessi sono sempre frustranti.

Gemelli - Nel lavoro avrete modo di dimostrare la vostra competenza e una grande rettitudine. In amore cominciate ad avere delle riserve

Cancro - Negli affari è tempo di riflessione, ma non per molto. Presto dovrete passare all'azione. In amore siate voi stessi o troncate.

Leone - State facendo delle esperienze faticose ma utili per il vostro futuro professionale. Faticoso equilibrio sentimentale.

Vergine - Muovendovi con la dovuta prudenza nel campo degli affari otterrete ottimi risultati, anche se non subito. Entusiasmante ritorno di fiamma.

Oroscopo del Corriere di lunedì 29 giugno 2020: Toro, Vergine e Capricorno

Bilancia - Quando nella professione sono in ballo interessi tanto forti non potete agire senza aver valutato i pro e i contro. Bene l'amore.

Scorpione - Nel lavoro se i risultati raggiunti non sono lusinghieri la colpa non e' vostra: siate fiduciosi sul futuro. Clima idilliaco in amore.

Sagittario - Nel lavoro se non ce la fate a sbrigare tutto da soli dovete avere l'umiltà di chiedere aiuto. I vostri sentimenti saranno messi alla prova

Capricorno - Se non riuscite a disciplinare la vita lavorativa rischiate di perdere solo tempo prezioso. Momento eccellente per gli affetti

Acquario - Con pazienza e lungimiranza riuscirete a conquistare maggiori spazi di autonomia nel lavoro. L'amore e' penalizzato dalla vostra volubilità.

Pesci - Se volete migliorare la situazione economica dovete ampliare il campo d'azione professionale. Battetevi con coraggio in amore.

(Fonte LaPresse)