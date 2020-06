28 giugno 2020 a

Oroscopo del Corriere di lunedì 29 giugno 2020: Cancro, Scorpione e Pesci.

CANCRO

A volte vi sembra che i soldi non bastino mai: anche quando le cose vanno bene non riuscite a far quadrare il vostro bilancio e vi preoccupate.

SCORPIONE

Occhio alla sindrome del giorno della marmotta: oggi vi sembrerà di vivere in un film già visto. Effetti della routine e del senso di insoddisfazione.

PESCI

I vostri migliori amici di oggi sono Mercurio, Giove e Nettuno: sarà anche grazie al loro intervento che riuscirete a trascorrere una bella giornata.