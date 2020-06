28 giugno 2020 a

Oroscopo del Corriere di lunedì 29 giugno 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario.

GEMELLI

Positività contagiosa: siete allegri e non fate nulla per nasconderlo alla gente, anzi, avete voglia di condividere e siete coinvolgenti.

BILANCIA

Il passaggio della Luna nel segno non regala grandi gioie, anzi. Il problema è nei vostri sogni a occhi aperti: vi dimenticate della realtà.

ACQUARIO

Il sorriso sarà l'arma in più per conquistare gli altri. Oggi di sicuro non vi manca e potrete sfruttarlo anche per lavorare più serenamente.