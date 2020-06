27 giugno 2020 a

Oroscopo del Corriere di domenica 28 giugno 2020: Toro, Vergine e Capricorno.

TORO

Le problematiche relative alla casa potrebbero diventare improvvisamente più complicate. Ma non è detto che le nuove opzioni vi irritino.

VERGINE

Questioni riguardanti progetti per il futuro saranno al centro dei vostri pensieri. Forse avvertirete il desiderio di rimanere a casa per riflettere.

CAPRICORNO

Le persone che vi circondano, in particolare i parenti, oggi non saranno per nulla rilassati: ai vostri occhi saranno tutti estremamente frenetici.