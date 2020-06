25 giugno 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di venerdì 26 giugno 2020: Cancro, Scorpione e Pesci.

CANCRO

Affidatevi alla saggezza di un genitore, di un nonno, di un amico stretto ma più esperto di voi: se qualcosa vi turba, rivolgersi ad altri si rivelerà utile.

Oroscopo del Corriere di venerdì 26 giugno 2020: Ariete, Leone e Sagittario

SCORPIONE

Oggi chiunque si mette nelle vostre mani sarà ampiamente ricompensato. Non è solo questione di affidabilità: avete una luce dentro.

PESCI

Voi potreste essere un fiume in piena, ma gli altri sono ben attrezzati con i loro argini per non farsi travolgere. Questo porterà a discussioni lunghissime.