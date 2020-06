25 giugno 2020 a

Oroscopo del Corriere di venerdì 26 giugno 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario.

GEMELLI

La giornata potrebbe riservarvi non pochi grattacapi: il passaggio della Luna in Vergine suggerisce di non lanciarvi in nuove iniziative.

BILANCIA

Oggi sembra filare tutto liscio e il vostro entusiasmo sarà coinvolgente, oltre che indispensabile per chi avrà bisogno di un po' di conforto.

Oroscopo del Corriere di venerdì 26 giugno 2020: Ariete, Leone e Sagittario

ACQUARIO

Giornata all'insegna del pensare più che del fare. Poco movimento, tanti momenti di riflessione dedicati soprattutto al vostro passato.