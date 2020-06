24 giugno 2020 a

Oroscopo del Corriere di giovedì 25 giugno 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario.

GEMELLI

Oggi avrete tutta l'energia necessaria per affrontare i problemi familiari che avete involontariamente trascurato nell'ultimo periodo.

Oroscopo del Corriere di giovedì 25 giugno 2020: Cancro, Scorpione e Pesci

BILANCIA

Oggi potreste sentirvi infastiditi dall'atteggiamento di alcuni dei vostri amici. A differenza loro, siete di mentalità molto aperta...

ACQUARIO

Per oggi non c'è molto in programma, eppure sembrate tesi. Provate a usare questa giornata senza incombenze a vostro vantaggio.