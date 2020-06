24 giugno 2020 a

Oroscopo del Corriere di giovedì 25 giugno: Toro, Vergine e Sagittario.

TORO

Un alto livello di intuizione e di comprensione degli altri potrebbe catapultarvi al centro dell'attenzione. Trasmetterete questa saggezza.

VERGINE

È probabile che gli amici e i familiari si avvicinino a te, perché potrebbero vederti sotto una nuova luce: capirai ciò di cui hanno davvero bisogno.

CAPRICORNO

In genere ti piace pensare a te stesso come a qualcuno che affronta la vita in modo razionale, ma oggi il tuo lato intuitivo potrebbe prevalere.