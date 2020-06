23 giugno 2020 a

Oroscopo del Corriere di mercoledì 24 giugno 2020: Cancro, Scorpione e Pesci

CANCRO Avete voglia di viaggiare, ma ora proprio non potete fare progetti. Deprimersi però non serve a nulla: risparmiate per una meta da sogno.

SCORPIONE L’unica cosa che desiderate è rannicchiarvi sotto le coperte e dormire. Vi è consentito essere un po’ preoccupati, ma senza esagerare.

PESCI La vostra linguaccia è riuscita a fare un danno: se ci tenete alle vostre amicizie imparate a dosare parole e pensieri sgradevoli.