Oroscopo del Corriere di mercoledì 24 giugno 2020: Ariete, Leone e Sagittario.

ARIETE Ultimamente avete diversi dubbi sul vostro lavoro. Fate un po’ di chiarezza: è una situazione momentanea o siete davvero insoddisfatti?

LEONE Un amico vi ha deluso con una confessione davvero inaspettata: sta a voi adesso decidere se comportar- vi come prima o cambiare.

SAGITTARIO Un piccolo successo vi ha rischiarato la giornata: dovete continuare sulla scia dell’ottimismo, per non perdere il ritmo vincente.