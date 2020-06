22 giugno 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere martedì 23 giugno 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario

GEMELLI

Oggi lo stress potrebbe avere la meglio su un membro della famiglia. Questa persona, emotivamente instabile, è facilmente irritabile.

BILANCIA

Questo non è un buon giorno per iniziare progetti o impegnarsi in discussioni importanti. Rimanete a casa e riposate un po', se potete.

Oroscopo del Corriere di martedì 23 giugno 2020: Toro, Vergine e Sagittario

ACQUARIO

Alcune notizie preoccupanti sotto l’aspetto finanziario potrebbero indurvi a fare un passo indietro in merito a un progetto già avviato.