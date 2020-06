21 giugno 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di lunedì 22 giugno 2020: Cancro, Scorpione e Pesci

CANCRO

Oggi avrete voglia di bellezza, in tutti i sensi. Magari vi recherete in un centro estetico o sarete molto attenti ai dettagli del vostro look.



SCORPIONE

Quante volte vi è capitato di riprendere in mano un progetto dopo tanto tempo? Ecco, oggi potrebbe essere la giornata giusta per farlo.

Oroscopo del Corriere di lunedì 22 giugno 2020: Toro, Vergine e Capricorno

PESCI

Oggi vi sembrerà di avere la bacchetta magica: i vostri desideri si realizzeranno ed esercirete una forte influenza sulle persone che intorno a voi.