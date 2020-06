21 giugno 2020 a

Oroscopo del Corriere di lunedì 22 giugno 2020: Toro, Vergine e Capricorno.

TORO

Oggi è la giornata dei buoni consigli, più in entrata che in uscita. Seguendo le indicazioni degli esperti, la strada vi sembrerà in discesa.

VERGINE

Qualche dubbio permane, ma oggi non avete voglia di tartassarvi di domande e gli influssi positivi riusciranno comunque a far splendere il sorriso.

CAPRICORNO

C'è un dilemma che irrompe nella vostra vita professionale: è possibile che per progredire, dobbiate fare un torto a un vostro collega.