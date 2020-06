21 giugno 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di lunedì 22 giugno 2020: Ariete, Leone, Sagittario.

ARIETE

Qualche vecchio problema irrisolto porterà a una discussione piuttosto pesante, alla quale non potrete fare a meno di partecipare.

Oroscopo del Corriere di lunedì 22 giugno 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario

LEONE

L'amore sarà in cima ai vostri pensieri. Merito di Venere che vi indirizzerà in qualche modo sulla strada giusta per (ri)conquistare il partner.

SAGITTARIO

Cambiare abitudini non è facile, anche se a volte è necessario. Il punto è che siete i primi a rendervi conto che ci sono alcune cose che non vanno.