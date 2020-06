20 giugno 2020 a

Oroscopo del Corriere di domenica 21 giugno 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario

GEMELLI

Un generale senso di insoddisfazione potrebbe avere sorprendentemente dei risvolti positivi. Oggi vi risveglierete dal torpore.

BILANCIA

A volte siete più rigidi di un severo maestro elementare, nei confronti degli altri ma anche di voi stessi. Questo vi rende insopportabili.

ACQUARIO

Gli impegni sono troppi e questo non fa altro che acuire il vostro nervosismo. Ma se la calma non vi assiste, non prendetevela con tutto il mondo.