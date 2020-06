18 giugno 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di venerdì 19 giugno 2020: Cancro, Scorpione e Pesci.

CANCRO

Ultimamente potresti essere stato combattuto riguardo alle tue scelte. Potrebbero avervi costretto a fare un passo indietro sui vostri piani.

Oroscopo Corriere di venerdì 19 giugno 2020: Ariete, Leone e Sagittario

SCORPIONE

I progetti a lungo termine su cui avete lavorato oggi sono pronti per evolversi. Sogni che un tempo sembravano difficili da realizzare ora non lo sono più.

PESCI

Le situazioni che ti circondano dovrebbero diventare più chiare e dovresti avere un'idea migliore di ciò che stai affrontando in questo periodo confuso.