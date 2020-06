18 giugno 2020 a

Oroscopo Corriere di venerdì 19 giugno 2020: Ariete, Leone e Sagittario.

ARIETE Prendetevi cura delle persone che vi circondano. Si tratterà di una pratica che molto probabilmente occuperà; la gran parte della vostra giornata.

Oroscopo del Corriere di venerdì 19 giugno 2020: Cancro, Scorpione e Pesci

LEONE

Fate attenzione, le cose possono non essere così; scontate come sembrano oggi. Non avviate un progetto fino a quando non ne avrete capito i dettagli.

SAGITTARIO Oggi le persone che vi circondano potrebbero mettere in discussione il vostro modo di pensare. Non siate sorpresi se discuterete con loro.