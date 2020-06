Oroscopo del Corriere di giovedì 18 giugno 2020. Ariete, Leone e Sagittario

17 giugno 2020 a

Oroscopo del Corriere di giovedì 18 giugno. Ariete, Leone e Sagittario.

ARIETE

Forse le cose per cui hai lavorato non sono andate come speravi. La buona notizia è che tutto dovrebbe girare a tuo favore a partire da oggi.

LEONE

Alcuni obiettivi che fino a poco tempo fa sembravano irraggiungibili, stanno finalmente prendendo forma. Abbi fiducia e sii paziente.

SAGITTARIO

Parti della tua vita che recentemente sembravano aver preso un brutta piega, sono ora di nuovo sulla buona strada. Armatevi di pazienza.