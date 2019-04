C4-Fiorentina, scoppia l'amore: Antognoni sancisce l'affiliazione

E' stata sancita l’affiliazione fra la Polisportiva C4 Foligno e la Fiorentina. Il testimonial d’eccezione è stato Giancarlo Antognoni, indimenticato Campione del Mondo del 1982, bandiera della fiorentina come giocatore, oggi team manager. Antognoni ospite illustre presso gli impianti sportivi di Sportella Marini dove si è svolta la manifestazione “Viola Day” che ha coinvolto 240 giovani calciatori rigorosamente vestiti in viola. La Polisportiva C4 è cresciuta molto a livello giovanile soprattutto nei numeri e presto avrà un campo sintetico. Il deux ex machina di questa operazione fra C4 e Fiorentina è stato Simone Ottaviani, ieri segretario del Foligno calcio, oggi de la Viola. Giancarlo Antognoni è stato ricevuto dal presidente Paolo Zoppi e gli altri dirigenti della società folignate (vicepresidente Ruggero Cesaretti e ds Stefano Cesaretti). Scambio di doni, maglia celebrativa e gagliardetto della Fiorentina per la C4, targa ricordo per la Fiorentina. Il saluto di Giancarlo Antognoni: “Sono venuto per tre motivi principalmente. Il primo, ritorno nella mia terra di origine l’Umbria e venire a Foligno è sempre un piacere. Il secondo, per questa nuova affiliazione fra Fiorentina e C4 del presidente Zoppi che ringrazio perché sta dando alla nostra società la possibilità di avere una rappresentanza in Umbria. Per questi ragazzi è importante vestire questa maglia a cui sono legato. Il terzo motivo, sono venuto per salutare i ragazzi che fanno parte di questo nuovo programma. Diventare calciatori non è facile perché la statistica dice che soltanto uno su ventiquattromila riuscirà ad esordire in serie A. Il motto per questi ragazzi è giocare al calcio divertendosi. Ringrazio la società C4 per l’accoglienza, ringrazio Simone Ottaviani”. La risposta del presidente della C4 Paolo Zoppi: “Grazie alla Fiorentina che ci ha onorato di questa visita inviando il simbolo della sua storia Giancarlo Antognoni. Ringrazio Simone Ottaviani per averci aiutato a raggiungere questo obiettivo dell’affiliazione. Grazie alla Fiorentina perché ci fa riunire in una sola volta tutti gli attori protagonisti della C4 (atleti, allenatori, famiglie, dirigenti custodi, segreteria). La nostra scuola calcio è cresciuta molto in questi ultimi due anni quando è subentrata la nuova dirigenza della società da me presieduta”. Nel dettaglio le squadre della Polisportiva C4. Istruttore tecnico Matteo Coresi. Under 17 Provinciali allenati dal mister Claudio Filippucci. Under 15 Provinciali allenati da Maurizio Macellari( occupano il secondo posto). Under 15 Sperimentali allenati da mister Gullace. Ci sono tre squadre Esordienti(2006-2007) allenati da Giovanni Amoni, Massimiliano Sassi e Massimiliano Castori. Quattro squadre di Pulcini(2008-2009) allenati dai mister Adriano Rampi, Lorenzo Ciccone e Mauro Sechi. Quattro squadre Primi Calci(2010-2011) allenati dai mister Pasquale Nocerino, Riccardo Prioretti, Leonardo Mazzanti, Giovanni Bucciarello. Due squadre di Piccoli Amici(2012-2013) allenati dai mister Edoardo Calvani, Stefano Berno. La prima squadra allenata da Giacomo Bicerna si trova la primo posto della seconda categoria.

Marco Morosini