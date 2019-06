Migranti: Sea Watch3, continua presidio davanti Cattedrale Palermo

Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - Prosegue anche stasera, dalle 21, il presidio di solidarietà per la Sea Watch3 davanti al sagrato della Cattedrale di Palermo. "Purtroppo ancora nulla è cambiato e la Corte di giustizia europea ha inspiegabilmente respinto la richiesta dei migranti a bordo della SeaWatch - dicono gli organizzatori - Le prossime ore saranno delicatissime per quanto riterrà fare il capitano per dare un porto sicuro allo sbarco dei migranti. Per questo è necessario continuare la mobilitazione, per mostrare ancora di più il nostro sostegno e la richiesta di cambiare le leggi criminogene che condannano a morte sicura chi fugge e a pene severe chi salva i migranti".