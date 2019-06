Migranti: Linardi (Sea watch), 'a bordo tutte persone vulnerabili per età o stato salute'

'Ndrangheta, truffa allo Stato: sequestrati beni per 2,3 milioni

Roma, 26 giu. (askanews) - La Dia di Bologna ha sequestrato beni per 2 milioni e 300mila euro a diverse persone nello sviluppo dell'indagine Aemilia contro la 'ndrangheta in Emilia-Romagna, per una maxi truffa ai danni del ministero dell'Economia e Finanze. Individuata un'operazione fraudolenta della 'ndrine, insieme a esponenti della cosca "Grande Aracri" di Cutro. Sulla base di una sentenza ...