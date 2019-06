M5S: base al voto, Dadone e Andreola neo probiviri

Cisgiordania, proteste contro la conferenza in Barhein

Ramallah, 24 giu. (askanews) - Disordini ai checkpoint di Ramallah in Cisgiordania, dove un gruppo di palestinesi ha protestato contro il piano di pace statunitense (detto "piano Kushner") che viene discusso in una conferenzza in Bahrein, anche se non vi partecipano gli attori chiave dell'eventuale processo di pace ed è focalizzata soltanto sugli aspetti economici e non politici della questione ...