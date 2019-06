Gas e luce, stangata da 1.700 euro a famiglia

Roma 25 giu. - (AdnKronos) - Una stangata complessiva da 1.716 euro a famiglia per le bollette di luce e gas. Per l’elettricità la spesa al lordo delle tasse per la famiglia tipo italiana, nell'anno compreso tra il 1° ottobre 2018 e il 30 settembre 2019 sarà infatti di 566 euro. Nello stesso periodo la spesa della famiglia tipo per la bolletta gas sarà di circa 1.150 euro. E' la stima che fornisce Arera, l'Autorità per l'energia.