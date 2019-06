Olimpiadi: ConfartVeneto, 'ora parte la 'gara', arrivare preparati all'appuntamento' (2)

(AdnKronos) - “L’assegnazione che riporterà a Cortina i Giochi 70 anni dopo – continua – rappresenta un’occasione più unica che rara non solo per il Bellunese ma per tutto il Veneto, che richiederà impegni finanziari importanti, come scelte all’insegna dell’ecosostenibilità, chiave di lettura moderna per l’organizzazione di simili appuntamenti, pensati piuttosto per portare il territorio a migliorare la dotazione già esistente di infrastrutture. L’intera regione è, dunque, chiamata a raccogliere questa sfida con spirito nuovo e come occasione di crescita e sviluppo, in modo consapevole. Al pari, deve interpretare tale sfida come opportunità da condividere passo passo con tutti gli attori del territorio affinché la conoscenza trasversale della progettualità diventi strumento per costruire un’Olimpiade sentita e partecipata da tutti”.

“L’artigianato e la piccola impresa sono pronte a cogliere la sfida -conclude Bonomo - Una rete, anche in questo caso, di quasi 18mila attività che saranno al servizio di atleti, staff e pubblico con servizi all’altezza della situazione”.