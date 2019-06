Nissan: Assemblea approva nuova governance con sostegno Renault

Tokio, 25 giu. (AdnKronos/Dpa) - Via libera dell'Assemblea degli azionisti di Nissan hanno approvato il nuovo schema di governance del gruppo voltando così definitivamente la pagine della vicenda Carlos Ghosn. L'ok in Assemblea è stato trovato con il sostegno della casa automobilistica francese Renault, che detiene una quota del 43% in Nissan, che inizialmente aveva minacciato di astenersi. Il patron di Nissan Hiroto Saikawa è stato inoltre riconfermato nel Cda del gruppo giapponese.

Nel board della casa automobilistica giapponese, che dal canto suo detiene il 15% del gruppo francese, ci sono anche il presidente di Renault, Jean-Dominique Senard e il direttore esecutivo Thierry Bolloré.