Olimpiadi: Donazzan, 'grande occasione di sviluppo e investimenti'

Venezia, 24 giu. (AdnKronos) - “Evviva, l’Italia ha vinto! Le Olimpiadi Invernali 2026 a Milano-Cortina saranno per il Veneto una grande occasione di sviluppo, di investimenti, di bello sport, per far conoscere il nostro bellissimo territorio”. L’assessore Regionale al Lavoro del Veneto Elena Donazzan commenta così il verdetto del Cio che ha deciso Milano-Cortina quale sede delle Olimpiadi Invernali 2026.

“La nostra proposta ha vinto grazie ad un progetto sostenibile che ha saputo unire tutta la Nazione: un ringraziamento al Presidente Luca Zaia, che ci ha creduto da subito e ha saputo promuovere un gran gioco di squadra!”, conclude l’Assessore Regionale.