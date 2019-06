Olimpiadi: Michielli (Federalberghi), 'per Cortina altri 50 anni di successi'

Venezia, 24 giu. (AdnKronos) - "Federalberghi porta buono. Il suo appoggio a Cortina, dove venerdì scorso si è svolto il Consiglio nazionale della Federazione, suona quasi come il prologo del verdetto di oggi. Grazie a tutti, in primis alla Regione Veneto con la quale abbiamo collaborato in maniera straordinaria per questo magnifico risultato che consentirà a Cortina e a tutto il Bellunese, unitamente ai mondiali 2021, di avere il viatico per altri 50 anni di straordinari successi. Gli albergatori del Veneto sono pronti ad accogliere i protagonisti delle Olimpiadi". Così Marco Michielli, presidente di Confturismo e Fedrealberghi Veneto commenta con soddisfazione l'assegnazione dei Giochi Invernali del 2026 a Milano-Cortina.