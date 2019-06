Cuzzilla (Federmanager): "Lazio torni a essere motore di sviluppo per il Paese"

Roma, 24 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Il Lazio deve tornare a essere motore di sviluppo per il Paese. In questa regione vantiamo settori importanti, dal farmaceutico all’edilizia, passando per la meccanica, la logistica e i servizi. Sono realtà che vanno sostenute". A dirlo Stefano Cuzzilla, presidente nazionale Federmanager, intervenendo oggi all'assemblea annuale di Federmanager Roma.

In particolare, ha detto, "in questo momento storico le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni di rappresentanza di manager e imprese devono dialogare per concretizzare iniziative congiunte che aiutino il rilancio del tessuto produttivo".